Incidente stradale a Librino, autobus dell'Amt contro un palo: un ferito grave (Di venerdì 7 maggio 2021) Poco dopo le 10,00, una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Catania è intervenuta in viale Vigo a Librino per un autobus alimentato a metano dell'Azienda Metropolitana dei Trasporti ... Leggi su cataniatoday (Di venerdì 7 maggio 2021) Poco dopo le 10,00, una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Catania è intervenuta in viale Vigo aper unalimentato a metano'Azienda Metropolitana dei Trasporti ...

Advertising

emergenzavvf : Intervento dei #vigilidelfuoco per un incidente stradale nella periferia di #Catania, coinvolto un autobus della li… - infoitinterno : Incidente stradale a Librino, autobus dell'Amt contro un palo: un ferito grave - infoitinterno : Omicidio Luca Sacchi: un testimone chiave nel processo muore in un incidente stradale a Roma - DirettaSicilia : Grave incidente stradale a Palermo, ciclista in codice rosso, - amiciweb : RT @rep_roma: Incidente stradale a Roma, morto Simone Piromalli: il teste chiave dell'omicidio di Luca Sacchi [di Andrea Ossino] [aggiornam… -