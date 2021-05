Guardiola | parla il padre | ' Pep vuole Messi al City

Advertising

"Credo che a Pep non dispiacerebbe avere Messi al Manchester City" . Sono queste le parole, destinate a far rumore, di Valenti, padre dell'allenatore del Manchester City, intervistato dal programma 'Super Deportivo Radio' di Radio Villa Trinidad. "Non lo so, Messi è una cosa a parte, l'ho visto giocare a 12 o 13 ...Intervistato a Radio Villa Trinidad , ha parlato Valenti, padre del leggendario Pep. Spunti molto interessanti da questa intervista, come ad esempio il futuro del figlio, magari nuovamente in Spagna : 'Personalmente mi sarebbe piaciuto che mio ...Commenta per primo Il tecnico del Brescia Pep Clotet ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: “Nelle giovanili mi sono rotto un ginocchio. Una delle prime operazioni in Spagna di ricostruz ...L’allenatore del Brescia, Pep Clotet, racconta il suo rapporto con Guardiola: ecco le sue parole anche sulla promozione in Serie A Pep Clotet, allenatore del Brescia, ha parlato a La Gazzetta dello Sp ...