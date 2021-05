Gasly e Tsunoda commentano le prove libere

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 7 maggio 2021) Nella giornata di oggi venerdì 7 maggio, si sono tenute ledi Formula Uno, in preparazione al Gran Premio di Spagna che si correrà domenica 9 maggio. I due piloti di Alpha Tauri nella classifica finale della seconda sessione disi sono classificati rispettivamente al sesto e al settimo posto. .2: in Spagna conduce la Mercedes : quali le dichiarazioni? I due piloti di Alpha Tauri, Pierree Yuki, hanno commentato le due sessioni diche si sono tenute in mattinata e nel pomeriggio. Stamattinasi è classificato settimo con il tempo 1:19.062, mentre in giornata è arrivato sesto con il tempo di 1:18.593. Al termine della corsa ha detto: “Penso che ...