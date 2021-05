Fratelli di Crozza | stasera su NOVE la nona puntata live del 2021

(Di venerdì 7 maggio 2021)alle 21:25 sulnono appuntamento con la stagionedidi, il one man show di Maurizioche torna per commentare i principali fatti d'attualità.disi prepara a tornare,sualle 21:25, con ladella stagione. E lo fa dopo gli ottimi ascolti della scorsa settimana, che confermano lo show tra i programmi più visti del venerdì sera con oltre il 5% di share. Maurizioarriva dunque, come ogni venerdì sera in prima serata, a commentare i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati con i suoi immancabili e pungenti monologhi attraverso i suoi personaggi. ...

Advertising

GuidaTVPlus : 07-05-2021 21:25 #Nove Fratelli di Crozza #Show #Intrattenimento #StaseraInTV - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 7 MAGGIO 2021: UN VENERDÌ SERA TRA TOP DIECI, L'ISOLA DEI FAMOSI E FRATELLI DI CROZZA - bubinoblog : GUIDA TV 7 MAGGIO 2021: UN VENERDÌ SERA TRA TOP DIECI, L'ISOLA DEI FAMOSI E FRATELLI DI CROZZA - Salvo_delu : @M49liberorso @welikeduel Qualcuno che guarda fratelli di Crozza? ?? - Robuscem : @nove @fratellicrozza @discoveryplusIT Ho una certezza, il venerdi sera, Fratelli di Crozza. Ho anche un terrore pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratelli Crozza

... attualità), in onda alle 21.20 su Rete 4 L'Isola dei Famosi (reality show), in onda dalle 21.20 su Canale 5 Propaganda Live , condotto da Diego Bianchi, in onda alle 21.15 su La7di,...A questi passaggi si aggiungono le messe in onda nell'ambito di ' Propaganda Live ' su La7 e 'di' sulla Nove . Link per visualizzare lo spot: https://youtu.be/vPCZ1qBm0m8 Foto: ...Stasera in TV venerdì 7 maggio: Top dieci su Rai 1, Quarto Grado su Rete 4. Canale 5, appuntamento con l'Isola dei Famosi ...Nella programmazione televisiva di questa sera, 7 maggio 2021, Cosa vedere in tv? Su Rai 1 Top 10, Rai 2 N.C.I.S, Canale 5 L’isola dei Famosi, ...