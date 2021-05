Etichette per l’orto: realizzate grazie al riciclo creativo e al fai da te! (Di venerdì 7 maggio 2021) Come realizzare delle originali Etichette per l’orto, a costo 0 e in modo davvero semplicissimo: approfondiamo insieme! Dovete organizzare il vostro orto e volete etichettare le verdure, le erbe aromatiche che avete? Nessun problema, in questo articolo troverete le ispirazioni di cui avete bisogno. Cominciamo! Etichette per l’orto: da non perdere! Vasi rotti Avete un po’ di pezzi di vaso rotto? Perfetto, non gettateli via ma riciclateli in questo modo ! Con un pennarello indelebile, potete trasformarli in Etichette per il vostro fantastico orto. credit foto Rametti Un modo per etichettare e organizzare le verdure dell’orto, completamente naturale: utilizzate dei rametti di legno! Con un taglia patate, eliminate la corteccia e scrivete il nome dell’erba aromatiche che avete ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 7 maggio 2021) Come realizzare delle originaliper, a costo 0 e in modo davvero semplicissimo: approfondiamo insieme! Dovete organizzare il vostro orto e volete etichettare le verdure, le erbe aromatiche che avete? Nessun problema, in questo articolo troverete le ispirazioni di cui avete bisogno. Cominciamo!per: da non perdere! Vasi rotti Avete un po’ di pezzi di vaso rotto? Perfetto, non gettateli via ma riciclateli in questo modo ! Con un pennarello indelebile, potete trasformarli inper il vostro fantastico orto. credit foto Rametti Un modo per etichettare e organizzare le verdure del, completamente naturale: utilizzate dei rametti di legno! Con un taglia patate, eliminate la corteccia e scrivete il nome dell’erba aromatiche che avete ...

