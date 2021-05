DOMENICA LIVE CHIUDE? NO! BARBARA D’URSO: “PROGRAMMA VIVO, VEGETO… VEGETISSIMO!” (Di venerdì 7 maggio 2021) BARBARA D’URSO risponde indirettamente ai rumors sulla chiusura di DOMENICA LIVE, lo storico talk show della DOMENICA pomeriggio di Canale 5. Se la conferma di Pomeriggio 5 è scontata, con ottimi numeri nei target che tradizionalmente più interessano a Mediaset ovvero commerciale e giovani, Dagospia aveva dato per concluso il cammino del talk festivo ideato e condotto dalla D’URSO. La stakanovista di Canale 5 ha aperto la puntata di Pomeriggio 5 con un bouquet di fiori. Oggi è il compleanno di BARBARA D’URSO e i fiori sono un omaggio dello staff con cui BARBARA lavora da tempo e che considera come una seconda famiglia. La D’URSO ha sottolineato con poche ma chiare parole lo stato di salute di DOMENICA ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 7 maggio 2021)risponde indirettamente ai rumors sulla chiusura di, lo storico talk show dellapomeriggio di Canale 5. Se la conferma di Pomeriggio 5 è scontata, con ottimi numeri nei target che tradizionalmente più interessano a Mediaset ovvero commerciale e giovani, Dagospia aveva dato per concluso il cammino del talk festivo ideato e condotto dalla. La stakanovista di Canale 5 ha aperto la puntata di Pomeriggio 5 con un bouquet di fiori. Oggi è il compleanno die i fiori sono un omaggio dello staff con cuilavora da tempo e che considera come una seconda famiglia. Laha sottolineato con poche ma chiare parole lo stato di salute di...

