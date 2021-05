Diritti umani a Docudays UA (Di sabato 8 maggio 2021) La diciottesima edizione del «Docudays UA -International Human Rights Documentary Film Festival» si è svolta online e dal vivo a Kiev che mai come ora ci appare distante ed esotica. Il programma ha attraversato la produzione locale e internazionale non necessariamente inedita. Quest’anno lo sguardo di alcuni autori è rivolto alle battaglie personali e non dei loro personaggi. Damien Samedi, giardiniere saltuario nel villaggio belga di Sclayn, viene ritratto dalla sorella, la regista Paloma Sermon Daï, nella lotta contro l’eroina … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 8 maggio 2021) La diciottesima edizione del «UA -International Human Rights Documentary Film Festival» si è svolta online e dal vivo a Kiev che mai come ora ci appare distante ed esotica. Il programma ha attraversato la produzione locale e internazionale non necessariamente inedita. Quest’anno lo sguardo di alcuni autori è rivolto alle battaglie personali e non dei loro personaggi. Damien Samedi, giardiniere saltuario nel villaggio belga di Sclayn, viene ritratto dalla sorella, la regista Paloma Sermon Daï, nella lotta contro l’eroina … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

