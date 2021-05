Covid,Italia sempre più gialla,nessuna regione sarebbe rossa (Di venerdì 7 maggio 2021) L'Italia diventa sempre piu' gialla e nessuna regione dovrebbe essere rossa: la Val d'Aosta, l'unica ancora a rischio alto, dovrebbe, infatti, diventare arancione. Verso un cambio di colore anche per ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) L'diventapiu'dovrebbe essere: la Val d'Aosta, l'unica ancora a rischio alto, dovrebbe, infatti, diventare arancione. Verso un cambio di colore anche per ...

Advertising

matteosalvinimi : Il Covid Pass europeo ha senso per far ripartire il turismo e consentire agli stranieri di venire in Italia, ma non… - RobertoBurioni : La vittoria di Israele contro COVID-19 grazie alle vaccinazioni in una semplice immagine. Lo stesso può e deve avve… - repubblica : ?? Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid' - jeanjan83 : Magari a qualcuno interessa sapere che nel primo bimestre 2021 con #Covid la #mortalità che si è verificata in… - FrancyP_ : RT @RobertoBurioni: La vittoria di Israele contro COVID-19 grazie alle vaccinazioni in una semplice immagine. Lo stesso può e deve avvenire… -