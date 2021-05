Covid, Moratti: 'Figliuolo favorisca chi rispetta i target sui vaccini' (Di venerdì 7 maggio 2021) 'Credo che il commissario debba favorire quelle Regioni che stanno rispettando i target dati e in Lombardia li abbiamo anche superati'. Lo ha detto il vicepresidente e assessore al Welfare Letizia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 maggio 2021) 'Credo che il commissario debba favorire quelle Regioni che stannondo idati e in Lombardia li abbiamo anche superati'. Lo ha detto il vicepresidente e assessore al Welfare Letizia ...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Moratti: 'Figliuolo favorisca chi rispetta i target sui vaccini' #coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, Moratti: 'Figliuolo favorisca chi rispetta i target sui vaccini' #coronavirus - rep_milano : Vaccino Covid, Moratti: 'Il commissario Figliuolo favorisca le regioni come la Lombardia che rispettano il target'… - MilanoSpia : Vaccino Covid, per i cinquantenni in Lombardia prenotazioni da lunedì 10 maggio. Moratti: 'Richiamo Moderna e Pfize… - infoitinterno : Covid Lombardia, Moratti: 'Richiamo Moderna e Pfizer a 35-42 giorni'. DIRETTA -