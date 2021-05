Centinaio: No a vino annacquato. Difenderemo il made in Italy (Di venerdì 7 maggio 2021) – “L’Europa non smette mai di sorprenderci. In negativo. Pochi giorni fa il via libera al commercio di larve delle tarme della farina. Adesso la proposta di aggiungere acqua al vino togliendo l’alcol. Stiamo assistendo a una pericolosa deriva. In tutte le sedi, e con tutti gli strumenti, diremo no a politiche quantomeno inopportune che sembrano orientate a penalizzare le nostre eccellenze”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio (nella foto) in un comunicato. “Prima – ricorda Centinaio – il tentativo di inserire nelle etichette di bevande alcoliche un messaggio di allarme per la salute, al pari delle sigarette. Ora l’ipotesi di dealcolazione parziale e totale come nuova pratica enologica. C’è da chiedersi con quale obiettivo. Quello di favorire le bevande annacquate o il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) – “L’Europa non smette mai di sorprenderci. In negativo. Pochi giorni fa il via libera al commercio di larve delle tarme della farina. Adesso la proposta di aggiungere acqua altogliendo l’alcol. Stiamo assistendo a una pericolosa deriva. In tutte le sedi, e con tutti gli strumenti, diremo no a politiche quantomeno inopportune che sembrano orientate a penalizzare le nostre eccellenze”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco(nella foto) in un comunicato. “Prima – ricorda– il tentativo di inserire nelle etichette di bevande alcoliche un messaggio di allarme per la salute, al pari delle sigarette. Ora l’ipotesi di dealcolazione parziale e totale come nuova pratica enologica. C’è da chiedersi con quale obiettivo. Quello di favorire le bevande annacquate o il ...

