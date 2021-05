Caso Csm, Greco deposita la relazione al pg, poi a Roma vede Prestipino (Di venerdì 7 maggio 2021) Il procuratore capo di Milano ha incontrato il collega Romano alla presenza dei colleghi titolari dell'inchiesta sulla diffusione dei verbali secretati sulla presunta loggia Ungheria. Domani sarà ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 maggio 2021) Il procuratore capo di Milano ha incontrato il collegano alla presenza dei colleghi titolari dell'inchiesta sulla diffusione dei verbali secretati sulla presunta loggia Ungheria. Domani sarà ...

ilriformista : Il nuovo terremoto sulla magistratura. Palamara rilancia: 'Sul mio caso mistificazione dei fatti' #Palamara #csm… - NicolaPorro : Lo scandalo #Palamara non ha insegnato nulla. È ora che anche il Colle batta un colpo. Ecco come riformare il parla… - PaoloIrti : @Compagno_Pert Risultati delle ispezioni? Zero, tanto decide comunque il CSM, dove risiedono gli unici politici che… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: La nuova bufera che ha investito il Csm. Domani il pm di Milano Storari verrà interrogato a Roma. Intanto il suo capo, Francesc… - Tg3web : La nuova bufera che ha investito il Csm. Domani il pm di Milano Storari verrà interrogato a Roma. Intanto il suo ca… -