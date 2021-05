Camila Cabello | la sua «Cinderella» sarà su Amazon

(Di venerdì 7 maggio 2021) Non al cinema, ma su Amazon. Cinderella, musical che Sony ha ordinato per fornire una nuova lettura di Cenerentola, sarà rilasciato online, entro la fine dell’anno in corso. Ad aggiudicarsi i diritti dello streaming, al termine di una lunga trattativa, è stato Amazon Prime Video, che, insieme alla possibilità di trasmettere la pellicola, si è assicurato la certezza di avere per sé il debutto attoriale di Camila Cabello.

Della regista di Pitch Perfect e New Girl Kay Cannon, con la popstar Camila Cabello e l'idolo Lgbt+ Billy Porter, questa versione live-action della fiaba classica Cenerentola salterà le sale per arrivare direttamente in streaming