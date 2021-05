(Di venerdì 7 maggio 2021) In porta per la Gazzetta dello Sport il sogno dello Special One resta quello di De Gea, portiere dello United protagonista di parate sensazionali proprio all'Olimpico ieri, a centrocampo la possibile ...

Advertising

SkySport : Mourinho: 'Legame speciale con l'Inter ma allenerei una rivale in Italia' - sportli26181512 : Calciomercato Inter: nuova idea per la porta: A pochi giorni dalla conquista del 19esimo scudetto, in...… - zazoomblog : Calciomercato Inter austerity e una cessione illustre: sarà Brozovic? Juve tentazione Zidane - #Calciomercato… - infoitsport : Inter, Lukaku svela il futuro di Conte | Retroscena di calciomercato - grigiestanze : Il portiere è un ruolo delicato,lo devi prendere perchè ne sei convinto,non perchè costi di meno. #Gulacsi #inter #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calcio News 24

... calendario e risultati - Serie A 2020 - 2021, la classifica marcatori aggiornata2020 - 2021 De Paul a pranzo da Zanetti: i tifosi dellsognano il colpo 15 ORE FA, ...'Ovviamente fa piacere essere accostato a una grande squadra come l', ma di solito non faccio attenzione alle voci di mercato, a quello che dice la gente o a ciò che scrivono i giornali. ..."Prima di arrivare all’Inter era stato difficile vincere. E adesso, invece, vivo forse il momento migliore della mia carriera. Non ho rivincite da prendere contro nessuno. Io gi ...Marco Borriello, ex attaccante di Juventus e Milan, ha parlato del big match di domenica in Serie A ma non soltanto. Le sue dichiarazioni ...