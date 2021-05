Bollettino del 7 maggio | i dati dell’epidemia di oggi in Italia

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il Ministero della Salute,venerdì 7, ha reso noto ildella pandemia da Covid in. In attesa deldel Ministero della Salute, ecco i… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

SkyTG24 : Secondo la bozza del monitoraggio #Iss, nessuna regione presenta un rischio alto, mentre sei aree sono a rischio mo… - ASTI_News : Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: cento nuovi guariti nell’Astigiano - ATNews - EmMicucci : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #7maggio. #SaluteLazio - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Piemonte #Coronavirus #COVID19 - citynowit : ?? I dati del bollettino 7 maggio della #RegioneCalabria -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino del

RIETI - Ladro sorpreso e messo in fuga in viale Morroni. Quando sul posto sono giunti gli operatori della Squadra volante della Questura di Rieti, prontamente intervenuti, l'uomo era riuscito ...Sono 86 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 7 maggio. Registrati inoltre altri 3 morti, ai quali se ne aggiungono 3 pregressi. Su 5.055 tamponi molec ...