Armi e droga in un negozio di ortofrutta, 2 arresti a Napoli (Di venerdì 7 maggio 2021) I carabinieri hanno scoperto un arsenale in un negozio di ortofrutta nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Rinvenuti anche 13 kg di droga. fsc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 maggio 2021) I carabinieri hanno scoperto un arsenale in undinel quartiere Fuorigrotta, a. Rinvenuti anche 13 kg di. fsc/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

_Carabinieri_ : Napoli: scoperto dai #Carabinieri un deposito di armi e droga in un negozio di ortofrutta: sequestrati 10 pistole,… - Italpress : Armi e droga in un negozio di ortofrutta, 2 arresti a Napoli - CorriereCitta : Armi e droga in un negozio di ortofrutta, 2 arresti a Napoli - antonellaa262 : Cronaca di Napoli: Nel quartiere Bagnoli scoperto un pericoloso arsenale di armi con pistole, kalashnikov e mitra.… - Terzobinarioit : Trovato con droga e armi in casa tra cui una bomba -