Alta Irpinia, getta dal finestrino cocaina e hashish: 34enne fermato dopo inseguimento (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaposele (Av) – "Detenzione illecita di stupefacenti" e "Resistenza a Pubblico Ufficiale": sono queste le accuse di cui dovrà rispondere un 34enne di Lioni. Continua incessante l'opera di prevenzione e repressione al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell'uso e spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, un'altra attività è stata condotta questa notte dai Carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi. La pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile era impegnata in un servizio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando non è passata inosservata un'autovettura guidata da un soggetto già noto alle Forze dell'Ordine. Alla vista dei militari che gli intimano l'"Alt", per tutta risposta l'automobilista si dà alla fuga innescando un ...

