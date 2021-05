A Monica Bellucci il David Speciale: 5 suoi film che devi vedere (Di venerdì 7 maggio 2021) “Carismatica, cosmopolita e insieme profondamente italiana” sono le parole con cui Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano, descrive l’attrice Monica Bellucci. La sua è una carriera costellata di successi internazionali e quest’anno a premiarla è un David di Donatello Speciale, il primo per l’attrice originaria di Città di Castello. Monica nel tempo ha saputo sfruttare le sue doti costruendo una carriera che le ha donato una fama he soltanto le grandi icone raggiungono. Oggi ha 56 anni ed è più bella che mai, ma soprattutto sempre più innamorata del suo mestiere, che sin da giovanissima ha rappresentato per lei una vera e propria vocazione. È stata diretta da alcuni dei registi più importanti come Giuseppe Tornatore, Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, ... Leggi su dilei (Di venerdì 7 maggio 2021) “Carismatica, cosmopolita e insieme profondamente italiana” sono le parole con cui Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano, descrive l’attrice. La sua è una carriera costellata di successi internazionali e quest’anno a premiarla è undi Donatello, il primo per l’attrice originaria di Città di Castello.nel tempo ha saputo sfruttare le sue doti costruendo una carriera che le ha donato una fama he soltanto le grandi icone raggiungono. Oggi ha 56 anni ed è più bella che mai, ma soprattutto sempre più innamorata del suo mestiere, che sin da giovanissima ha rappresentato per lei una vera e propria vocazione. È stata diretta da alcuni dei registi più importanti come Giuseppe Tornatore, Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, ...

