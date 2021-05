4 maggio: Superga e il Grande Torino (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 4 maggio 1949 l’aereo che stava riportando a casa la squadra del Grande Torino, dopo una partita a Lisbona, si schiantò sul retro della Basilica di Superga. Nello schianto perse la vita l’intera squadra, allora la più forte del campionato italiano. La Basilica di Superga è diventata per tutti i tifosi granata un luogo simbolo che ogni 4 maggio si anima per il ricordo di quei campioni. Immagini realizzate da IL FUCO.IT L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 7 maggio 2021) Il 41949 l’aereo che stava riportando a casa la squadra del, dopo una partita a Lisbona, si schiantò sul retro della Basilica di. Nello schianto perse la vita l’intera squadra, allora la più forte del campionato italiano. La Basilica diè diventata per tutti i tifosi granata un luogo simbolo che ogni 4si anima per il ricordo di quei campioni. Immagini realizzate da IL FUCO.IT L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

juventusfc : Il 4 maggio 1949 se ne andava il #GrandeTorino. A 72 anni dalla tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricor… - GoalItalia : “Solo il fato li vinse” ?? Il 4 maggio 1949 si consumava la tragedia di #Superga, in cui scomparve il Grande Torino. - nuovasocieta : 4 maggio: Superga e il Grande Torino - pier1906 : RT @chlcml: - Pronto... Ciao papà dimmi... - Ciao... Ti sei ricordato che ieri era il #4Maggio ? - Certo papà - Non vado a Superga dal 4 Ma… - pierarobasto : RT @chlcml: - Pronto... Ciao papà dimmi... - Ciao... Ti sei ricordato che ieri era il #4Maggio ? - Certo papà - Non vado a Superga dal 4 Ma… -