Violenza sessuale: denunciato dalla nipote per gli abusi subiti da bambina, zio rinviato a giudizio (Di giovedì 6 maggio 2021) Avrebbe subito violenze sessuali per anni, fino a trovare il coraggio di denunciare tutto, far finire la storia in tribunale e, con essa, lo zio che avrebbe abusato di lei quando era una bambina. Il caso arriva da Palermo, riporta Il Giornale di Sicilia, e ora l’uomo sarebbe stato rinviato a giudizio. La ragazza avrebbe portato delle prove di quanto denunciato, video e foto che ne avrebbero avvalorato il drammatico racconto. Violenza sessuale sulla nipote: la denuncia Stando alle informazioni diffuse dalla stampa locale, le presunte violenze sessuali ai danni di una bambina, oggi 19enne, si sarebbero consumate per anni nel silenzio del terrore della vittima. Un tempo in cui lei, nipote del presunto aguzzino, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Avrebbe subito violenze sessuali per anni, fino a trovare il coraggio di denunciare tutto, far finire la storia in tribunale e, con essa, lo zio che avrebbe abusato di lei quando era una. Il caso arriva da Palermo, riporta Il Giornale di Sicilia, e ora l’uomo sarebbe stato. La ragazza avrebbe portato delle prove di quanto, video e foto che ne avrebbero avvalorato il drammatico racconto.sulla: la denuncia Stando alle informazioni diffusestampa locale, le presunte violenze sessuali ai danni di una, oggi 19enne, si sarebbero consumate per anni nel silenzio del terrore della vittima. Un tempo in cui lei,del presunto aguzzino, ...

