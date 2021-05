VIDEO - A Chi l'ha visto? l'appello dei familiari di Alessio Gaspari, giovane ufficiale di Ortona scomparso da una nave (Di giovedì 6 maggio 2021) ufficiale ortonese scompare a 25 anni dalla nave su cui lavora: paura a Ortona per il concittadino Gaspari 23 gennaio 2021 Ancora nessuna risposta sulla scomparsa dell'ortonese Gaspari, si indaga per ... Leggi su chietitoday (Di giovedì 6 maggio 2021)ortonese scompare a 25 anni dallasu cui lavora: paura aper il concittadino23 gennaio 2021 Ancora nessuna risposta sulla scomparsa dell'ortonese, si indaga per ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Vaccini, le tesi del Prof. Paolo Bellavite (Università di Verona): 'Non abbiamo molte certezze tra la ve… - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - AmiciUfficiale : LA SEMIFINALE di #Amici20 è alle porte e sabato 8 Maggio in prima serata su Canale 5 scopriremo chi saranno i FINAL… - interforever88 : RT @Inter_TV: ? | INDOVINA CHI ??? Alle 18 il nuovo episodio di Kick Off, il podcast dello #Scudetto19 con un ospite speciale ?? ?? Indizi: ??… - giuseppe19602 : ALL'ANIMA E CHI -