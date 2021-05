Uomini e donne anticipazioni oggi: Elisabetta lascia Luca, Gema resta sola (Di giovedì 6 maggio 2021) Che cosa accadrà nella puntata di Uomini e donne di oggi, giovedì 6 maggio 2021? Un colpo di scena. Anzi due. Entrambi “appoggiati” da Tina Cipollari e Gianni Sperti. Il primo riguarda Luca Cenerelli ed Elisabetta: quest’ultima deciderà di lasciare il cavaliere. Anche Gemma viene “lasciata” da Aldo, che ha capito che con lei non c’è speranza e volge lo sguardo verso altre dame. A Uomini e donne… era già Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 6 maggio 2021) Che cosa accadrà nella puntata didi, giovedì 6 maggio 2021? Un colpo di scena. Anzi due. Entrambi “appati” da Tina Cipollari e Gianni Sperti. Il primo riguardaCenerelli ed: quest’ultima deciderà dire il cavaliere. Anche Gemma viene “ta” da Aldo, che ha capito che con lei non c’è speranza e volge lo sguardo verso altre dame. A… era già Articolo completo: dal blog SoloDonna

