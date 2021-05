Temptation Island: Antonella Fiordelisi nega tutto (Di giovedì 6 maggio 2021) Antonella Fiordelisi è una delle protagoniste indiscusse non solo di Instagram, ma anche del reality delle tentazioni al quale ha preso parte solamente in veste di tentatrice. L’ex ragazza di Francesco Chiofalo si è raccontata ai microfoni di giocopulito.it. noto portale web dell’informazione sportiva. Oltre a parlare della sua passione per la scherma, ci ha tenuto a difendersi da chi la critica solamente per il suo modo di apparire. Non Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 6 maggio 2021)è una delle protagoniste indiscusse non solo di Instagram, ma anche del reality delle tentazioni al quale ha preso parte solamente in veste di tentatrice. L’ex ragazza di Francesco Chiofalo si è raccontata ai microfoni di giocopulito.it. noto portale web dell’informazione sportiva. Oltre a parlare della sua passione per la scherma, ci ha tenuto a difendersi da chi la critica solamente per il suo modo di apparire. Non Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

camismagicworld : Ma Deddy c'era in puntata? Perché ho idea che sia andato davvero ai casting per Temptation Island al posto di prese… - stoesaurita_ : RT @_ghanneliuss_: Oggi prestissimo iniziamo perché a quanto mi hanno riferito ci sono anche i casting per le coppie di Temptation Island #… - _guess_who___ : @tiemaisuccesso Pare che la registrazione sia stata anticipata per i provini in vista di temptation island magari esce e va direttamente lì. - ria_lera : RT @louyri: raga palese esca deddy oggi ci sono i provini di temptation island - hoodinsky : RT @louyri: raga palese esca deddy oggi ci sono i provini di temptation island -