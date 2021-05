Stop ai brevetti sui vaccini | Biden accende lo scontro tra Big Pharma e governi

(Di giovedì 6 maggio 2021) Sì da Draghi, Macron e Putin, no dalla Merkel. La proposta diinfiamma il dibattito. Mentre le aziende protestano

Advertising

Mov5Stelle : STOP AI #BREVETTI SUI #VACCINI ??Ecco l’intervista realizzata da Avvenire ai nostri capigruppo di Camera e Senato,… - marcodimaio : Decisione cruciale annunciata da #Biden per lo stop ai brevetti sui #vaccini. La pandemia può finire solo con l’ac… - fanpage : Svolta storica degli Stati Uniti Stop alla protezione dei brevetti sui vaccini anti Covid. - TV2000it : RT @tg2000it: #Vaccini, dagli Usa stop ai brevetti. Anche Ue coglie la sfida @TV2000it - CesareFermi : RT @Intersos: Gli USA hanno già dichiarato che supporteranno la proposta di sospendere i #brevetti anti #COVID19 La presidente EU Von Der L… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop brevetti

Ma cosa significa e perché è stata presa questa decisione proprio adesso? Vaccini,ai: che cosa significa L' Oms , più o meno tutti i governanti dei Paesi occidentali (ma non solo), ...La Federazione internazionale delle associazioni e dei produttori farmaceutici Ifpma (ne fa parte anche Farmindustria) giudica la mossa Usa 'deludente' e indica come la rinuncia aidei ...Sì da Draghi, Macron e Putin, no dalla Merkel. La proposta di Biden infiamma il dibattito. Mentre le aziende protestano ...Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a poco più di 100 giorni dal suo insediamento ha preso una posizione netta nella lotta al coronavirus. L’ex vice di Obama, ora padrone della Casa Bianca, ha ...