SpaceX, atterraggio regolare per il razzo dopo 4 flop (Di giovedì 6 maggio 2021) Il prototipo di razzo Starship di SpaceX è atterrato con successo nella base in Texas al suo quinto tentativo, dopo che nei precedenti quattro si erano registrate impressionanti esplosioni. Questo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 maggio 2021) Il prototipo diStarship diè atterrato con successo nella base in Texas al suo quinto tentativo,che nei precedenti quattro si erano registrate impressionanti esplosioni. Questo ...

