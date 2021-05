Smart working, nuova proroga per i privati: ecco cosa cambia e fino a quando (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo più di un anno di pandemia, lo Smart working è divenuto uno dei temi sociali principali. La proroga dovrebbe arrivare fino al 30 settembre 2021 per quanto riguarda il settore privato. Leggi anche: Decreto Sostegni bis maggio 2021: quando arriva, a chi spetta e provvedimenti nella bozza tra buoni spesa, affitto e bollette I cambiamenti Una delle misure che dovrebbero essere inserite nel Decreto Sostegno Bis, riguarda proprio la disciplina emergenziale per il ricorso allo Smart working e la sua proroga. Con quest’ultima, i datori di lavoro potranno continuare a servizi della modalità di lavoro da remoto attraverso una decisione prettamente individuale e non concordata tra le parti. Tuttavia, per la conferma della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo più di un anno di pandemia, loè divenuto uno dei temi sociali principali. Ladovrebbe arrivareal 30 settembre 2021 per quanto riguarda il settore privato. Leggi anche: Decreto Sostegni bis maggio 2021:arriva, a chi spetta e provvedimenti nella bozza tra buoni spesa, affitto e bollette Imenti Una delle misure che dovrebbero essere inserite nel Decreto Sostegno Bis, riguarda proprio la disciplina emergenziale per il ricorso alloe la sua. Con quest’ultima, i datori di lavoro potranno continuare a servizi della modalità di lavoro da remoto attraverso una decisione prettamente individuale e non concordata tra le parti. Tuttavia, per la conferma della ...

