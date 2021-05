Sanditon rinnovata per le stagioni 2 e 3 (Di giovedì 6 maggio 2021) Sanditon, la serie tratta dal racconto incompiuto di Jane Austen, è stata rinnovata ufficialmente per le stagioni 2 e 3! Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 6 maggio 2021), la serie tratta dal racconto incompiuto di Jane Austen, è stataufficialmente per le2 e 3! Tvserial.it.

samanthaconlah : Qui per dirvi che Sanditon è stata rinnovata ufficialmente per una seconda e una terza stagione. AMOOO ???????? - Silvia_Mio86 : RT @wandylena: visto che #Sanditon è stata rinnovata per una seconda e una terza stagione, vi invito a recuperarla perché vale davvero tant… - Rob_Redmayne : Oddio raga, è stato rinnovata #Sanditon per una seconda e una terza stagione! AAAAAA - MrsSParker1 : RT @wandylena: visto che #Sanditon è stata rinnovata per una seconda e una terza stagione, vi invito a recuperarla perché vale davvero tant… - wandylena : visto che #Sanditon è stata rinnovata per una seconda e una terza stagione, vi invito a recuperarla perché vale dav… -

