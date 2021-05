Salvini chiede ancora il 'liberi tutti': 'Vogliamo riaprire tutto come a Madrid' (Di giovedì 6 maggio 2021) E' dovuto andare fino in Spagna per prendere un modello che vada bene con le sue idiozie da aperturista, come se la pandemia fosse finita e si potesse tornare alla normalità. Salvini si toglie la ... Leggi su globalist (Di giovedì 6 maggio 2021) E' dovuto andare fino in Spagna per prendere un modello che vada bene con le sue idiozie da aperturista,se la pandemia fosse finita e si potesse tornare alla normalità.si toglie la ...

Advertising

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE / 1 Il titolo della settimana/4. “Draghi chiede lealtà a Salvini” (Repubblica, 28.4). Se l’… - Tersite66 : La destra sostiene che #Fedez non possa esprimersi a favore del #DDLZan perché in passato ha insultato T. Ferro e g… - GramsciAG : RT @globalistIT: - globalistIT : - abiraghi : #salvini chiede se esistano “nomi migliori” di #bertolaso come candidato della #destra a #sindaco di #milano. Risposta facile: chiunque. -