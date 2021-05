Roma, stagione finita per Pau Lopez! Lo spagnolo sarà out 3 mesi (Di giovedì 6 maggio 2021) Il portiere spagnolo sabato si sottoporrà ad un intervento per ridurre la lussazione della spalla. La Roma lo perderà almeno tre mesi fuori Quella di giovedì scorso potrebbe essere stata l’ultima partita di Pau Lopez con la Roma. In occasione del big match contro il Manchester United, il numero uno giallorosso a metà primo tempo è uscito per infortunio: dopo aver respinto un tiro angolato, lo spagnolo è atterrato rovinosamente a terra, causandosi una lussazione alla spalla sinistra. Per il portiere spagnolo è stato già previsto un intervento per questo sabato, in modo da ridurre la lussazione. I tempi previsti per il suo rientro sono tre mesi, i quali comportano la chiusura anticipata della sua stagione, e non solo, con la lupa. La ... Leggi su zon (Di giovedì 6 maggio 2021) Il portieresabato si sottoporrà ad un intervento per ridurre la lussazione della spalla. Lalo perderà almeno trefuori Quella di giovedì scorso potrebbe essere stata l’ultima partita di Pau Lopez con la. In occasione del big match contro il Manchester United, il numero uno giallorosso a metà primo tempo è uscito per infortunio: dopo aver respinto un tiro angolato, loè atterrato rovinosamente a terra, causandosi una lussazione alla spalla sinistra. Per il portiereè stato già previsto un intervento per questo sabato, in modo da ridurre la lussazione. I tempi previsti per il suo rientro sono tre, i quali comportano la chiusura anticipata della sua, e non solo, con la lupa. La ...

