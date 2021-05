Ritrovato il corpo di una 33enne semi carbonizzato nel Napoletano | indagano i Carabinieri

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Paolo Belsito (Na) –ildi Ylenia Lombardo in un’abitazione di via Scala a San Paolo Belsito, in provincia di Napoli. Lavoro alacre per idella compagnia di Nola che dovranno ricostruire la causa e la dinamica della morte delle. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

