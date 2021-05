Riaprono i cinema, il film più atteso è l'ultimo di Woody Allen (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo interminabili mesi, riparte la stagione del cinema in sala, e anziché riproporre film già ampiamente usurati dalle piattaforme, cinque saranno i principali titoli delle programmazioni, uno su ... Leggi su globalist (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo interminabili mesi, riparte la stagione delin sala, e anziché riproporregià ampiamente usurati dalle piattaforme, cinque saranno i principali titoli delle programmazioni, uno su ...

Advertising

jalil_belcaid : Visto ieri sera su @NOWTV_It Film bellissimo, emozionante e impattante. Da rivedere anche in italiano appena riapr… - Albe80829860 : RT @UmbertoCarriera: Oggi riaprono i Cinema a Pesaro, dopo tanti mesi, troppi. Posti alterni, ingressi contingentati. Ci voleva tanto ad ap… - CronacaDiretta : Cinema, riaprono le sale e Nomadland è il film più visto in Italia - longtake_it : #DarioFranceschini: 'Stiamo lavorando a un incentivo per le sale che riaprono' - EspaciOccitan : RT @GretaMessori: Riaprono i #cinema e finalmente arriva l’anteprima italiana di #Bogre - il docufilm di Fredo Valla - sabato 8 maggio al @… -