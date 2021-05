PUBG Mobile torna in India come Battlegrounds Mobile. Il gioco era stato bandito lo scorso settembre (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo mesi di ban, PUBG Mobile sta per tornare nuovamente in India con un nuovo nome. L’annuncio è stato dato nelle scorse ore da Krafton, la holding di videogiochi sudcoreana con sede a Seongnam che produce proprio PlayerUnknown’s Battlegrounds. come precisato da Krafton, il nome scelto è Battlegrounds Mobile India e sarà un titolo free-to-play (descritto come “in arrivo”) per dispositivi Android e iOS. come ricorderanno certamente gli appassionati del gioco – tra cui anche molti giocatori esports – PUBGM è stato bandito in India il 2 settembre 2020 a ... Leggi su esports247 (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo mesi di ban,sta perre nuovamente incon un nuovo nome. L’annuncio èdato nelle scorse ore da Krafton, la holding di videogiochi sudcoreana con sede a Seongnam che produce proprio PlayerUnknown’sprecisato da Krafton, il nome scelto èe sarà un titolo free-to-play (descritto“in arrivo”) per dispositivi Android e iOS.ricorderanno certamente gli appassionati del– tra cui anche molti giocatori esports –M èinil 22020 a ...

