Oggi è un altro giorno, quanto guadagna Serena Bortone? (Di giovedì 6 maggio 2021) Serena Bortone è una giornalista e presentatrice molto conosciuta e apprezzata. Attualmente conduce il programma pomeridiano di Rai1, Oggi è un altro giorno. Scopriamo quanto guadagna. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Bortone (@SerenaBortone) Serena Bortone avvia la sua carriera nel mondo della televisione lavorando nella redazione del “Alla ricerca dell’arca” L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 6 maggio 2021)è una giornalista e presentatrice molto conosciuta e apprezzata. Attualmente conduce il programma pomeridiano di Rai1,è un. Scopriamo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@avvia la sua carriera nel mondo della televisione lavorando nella redazione del “Alla ricerca dell’arca” L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

teatrolafenice : ?? Nascevano oggi due grandi pensatori: Søren Kierkegaard e Karl Marx. L'uno ha piegato l'uomo su stesso dando inizi… - borghi_claudio : @szampa56 @OmnibusLa7 @alessandrasard1 Siamo al 9% di vaccinati over 60. Prendiamo atto che per voi ad oggi avremmo… - AnnalisaChirico : La storia di Luana che è morta di lavoro. Altro che Fedez. Leggi l'editoriale di oggi ?? #SuiTacchidiAC #LaChirico - Labellasospesa : @Firebla52315130 Ho provato ma sto bastardo non me lo fa fare. Oggi provo ad entrare con mail e password di marito… - occhiferiti : RT @Le4dellAveMaria: Oggi è giovedì 06/05, il che vuol dire semifinale ed anticipazioni, MA ANCHE ultimo giorno per streammare come i pazzi… -