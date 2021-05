Nuovo studio di Lancet, con la seconda dose del vaccino Pfizer il 95% di efficacia (Di giovedì 6 maggio 2021) Due dosi del vaccino Pfizer dimostrano di essere efficaci per il 95% contro il virus in Israele, il paese con la più alta percentuale di popolazione vaccinata al mondo. L'ultima ricerca pubblicata ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 maggio 2021) Due dosi deldimostrano di essere efficaci per il 95% contro il virus in Israele, il paese con la più alta percentuale di popolazione vaccinata al mondo. L'ultima ricerca pubblicata ...

Advertising

jacopogiliberto : @FranFerrante @assoambiente @TimmermansEU @EU_Commission @HennaVirkkunen @LucaAterini @rinnovabiliit @recyclind… - bluecloudsroses : Aveva detto che voleva abbandonare il gruppo per mettere in primo piano la sua salute mentale (e non ho nulla da di… - scivolidinuov0 : Giornata nuova disegno nuovo studio nuovo che si accumula a quello vecchio - CentDinoFerrari : La #ricerca sull’#AtrofiaMuscolareSpinale (#SMA) fa un nuovo passo in avanti: è stata identificata una proteina che… - CasalecchioNews : La biblioteca C. Pavese sempre in pista! In zona gialla dal 4 maggio ha riaperto la sala studio! OBBLIGATORIA LA PR… -