Masters 1000 Madrid 2021, Nadal batte Popyrin in due set e approda ai quarti di finale (Di giovedì 6 maggio 2021) Rafael Nadal batte Alexei Popyrin e approda ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2021. Lo spagnolo batte il giovane australiano per 6-3 6-3. Dopo un primo set equilibrato, dove in realtà è Popyrin a realizzare più punti, salvo poi mancare nei momenti decisivi, il secondo set si rivela decisamente più agevole per il campione maiorchino. Nadal approda così ai quarti di finale, dove affronterà il vincente tra Evans e Zverev. RIVIVI IL LIVE LA PARTITA – Parte bene Popyrin, che realizza subito sette punti consecutivi. L’australiano spreca però tre palle-break nel secondo game, poi vinto da ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) RafaelAlexeiaidideldi. Lo spagnoloil giovane australiano per 6-3 6-3. Dopo un primo set equilibrato, dove in realtà èa realizzare più punti, salvo poi mancare nei momenti decisivi, il secondo set si rivela decisamente più agevole per il campione maiorchino.così aidi, dove affronterà il vincente tra Evans e Zverev. RIVIVI IL LIVE LA PARTITA – Parte bene, che realizza subito sette punti consecutivi. L’australiano spreca però tre palle-break nel secondo game, poi vinto da ...

Advertising

WeAreTennisITA : Rafa #Nadal accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di #Madrid superando in due set Carlos #Alcaraz, che però… - WeAreTennisITA : Rafa #Nadal accede ai quarti di finale del Masters 1000 di #Madrid battendo in due set l'australiano Alexeu… - sportface2016 : #MadridOpen 2021, #Nadal batte #Popyrin in due set e approda ai quarti di finale - zazoomblog : LIVE – Nadal-Popyrin 5-3 Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Nadal-Popyrin #Masters #Madrid #2021: - sportface2016 : #Masters #MMOpen 2021: impresa #Garin, #Medvedev eliminato in tre set agli ottavi -

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Thiem, crisi superata? Batte De Minaur e vola ai quarti. C'è Berrettini dopo le 18 Thiem, crisi passata? Il giocatore austriaco, numero 4 al mondo, che aveva ammesso di essere caduto in depressione dopo aver vinto lo Us Open di New York nel 2020, va avanti spedito al Masters 1000 di Madrid e raggiunge i quarti di finale dopo aver superato in due set Alex De Minaur 7 - 6 (9/7) 6 - 4. Prossimo avversario, per lui, sarà il vincitore dell'incrocio tra Andrey Rublev e ...

Masters 1000 Madrid 2021: impresa Garin, Medvedev eliminato in tre set agli ottavi Impresa di Christian Garin che, nel match valevole per il terzo turno del torneo Masters 1000 di Madrid , elimina in tre set 6 - 4 6 - 7(2) 6 - 1 il numero tre del mondo Daniil Medvedev , garantendosi l'accesso ai quarti di finale della manifestazione spagnola. Il cileno ha un ...

Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid: I risultati di Giornata. Avanzano Medvedev e A. Zverev LiveTennis.it Thiem avanti a Madrid. Medvedev si ferma. In serata c’è Berrettini L’austriaco al 1000 di Madrid supera in due set l’australiano, il russo battuto da Garin in tre set. Ora c’è Nadal, più tardi il romano contro Delbonis ...

LIVE Berrettini-Delbonis, Masters1000 Madrid in DIRETTA: conclusi i match di Medvedev e Karatsev, si giocherà nel tardo pomeriggio CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere Berrettini-Delbonis in tv 15.40: Sull'Arantxa Sanchez Stadium prosegue il programma di incontri. Sono terminati i match tra Bublik e Karatsev (6-4 ...

Thiem, crisi passata? Il giocatore austriaco, numero 4 al mondo, che aveva ammesso di essere caduto in depressione dopo aver vinto lo Us Open di New York nel 2020, va avanti spedito aldi Madrid e raggiunge i quarti di finale dopo aver superato in due set Alex De Minaur 7 - 6 (9/7) 6 - 4. Prossimo avversario, per lui, sarà il vincitore dell'incrocio tra Andrey Rublev e ...Impresa di Christian Garin che, nel match valevole per il terzo turno del torneodi Madrid , elimina in tre set 6 - 4 6 - 7(2) 6 - 1 il numero tre del mondo Daniil Medvedev , garantendosi l'accesso ai quarti di finale della manifestazione spagnola. Il cileno ha un ...L’austriaco al 1000 di Madrid supera in due set l’australiano, il russo battuto da Garin in tre set. Ora c’è Nadal, più tardi il romano contro Delbonis ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere Berrettini-Delbonis in tv 15.40: Sull'Arantxa Sanchez Stadium prosegue il programma di incontri. Sono terminati i match tra Bublik e Karatsev (6-4 ...