Advertising

ilNotiziarioInd : Maglie false dell’Inter, del Barcellona, del Real e del Psg sequestrate a Trezzano dalla Finanza… - notgiorgiab : scusate ma perché questo cretino si posta nelle storie mentre firma maglie false? -

Ultime Notizie dalla rete : Maglie false

Il Notiziario

... è Maria Giovannal'ospite de 'La Confessione' di venerdì 30 aprile , come sempre sul Nove ... dalle dimissioni dalla Rai per l'accusa " poi archiviata - difatture durante il suo periodo ...... didichiarazioni sulla identità, di truffa aggravata ai danni del Sistema sanitario ... perché da metà febbraio la Regione Puglia ha allargato lecon una serie di circolari. Tra i 56 vi ..."Dopo la falsa appostazione del nuovo ospedale di Terni nell’ ‘improbabile’ Pnrr in salsa umbra e dopo la figuraccia della foto con la maglia di una sola delle due squadre in B , la presidente Tesei n ...MAGLIE (Lecce) - Nel campionato di serie C una doppia vittoria per le squadre del CT Maglie con le ragazze che, nella terza giornata del girone, superano ...