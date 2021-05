Livorno: operazione antidroga, 6 arresti e 18 denunciati (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono 64 le persone controllate dai Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Livorno, 6 gli spacciatori arrestati, 18 denunciati, mentre 3 chili di droga, tra eroina, cocaina, speedball, hashish e metadone, sono stati sequestrati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono 64 le persone controllate dai Baschi Verdi della Guardia di Finanza di, 6 gli spacciatori arrestati, 18, mentre 3 chili di droga, tra eroina, cocaina, speedball, hashish e metadone, sono stati sequestrati L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Livorno: operazione antidroga, 6 arresti e 18 denunciati - CorriereMaritt1 : Zim passa da Livorno a Genova - secondo quanto appreso da CORRIERE MARITTIMO l'operazione era prevista come consegu… - marcodieg : RT @bennygiardina: Il Livorno retrocede in Serie D, lì dove si sarebbe trovato già quest'anno se gli organi di controllo non avessero avall… - HCE__ : RT @bennygiardina: Il Livorno retrocede in Serie D, lì dove si sarebbe trovato già quest'anno se gli organi di controllo non avessero avall… - bennygiardina : Il Livorno retrocede in Serie D, lì dove si sarebbe trovato già quest'anno se gli organi di controllo non avessero… -