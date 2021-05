LIVE Berrettini-Delbonis 7-6 5-4, Masters1000 Madrid in DIRETTA: l’argentino serve per rimanere in partita (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere Berrettini-Delbonis in tv 15-40 Risposta arrembante, smorzata e passante facile! MATCH POINT Berrettini! 15-30 Che angolo trovato con il dritto dall’argentino! Acutissimo! 0-30 PERDE COMPLETAMENTE LA SECONDA Delbonis! TERZO DOPPIO FALLO! Momento cruciale. 0-15 Resiste, resiste e alla fine Delbonis cede e sbaglia con il rovescio. 5-4. Un’altra prima per chiudere un game molto molto faticoso in battuta. l’argentino serve ora per rimanere in partita. 40-30 Si aiuta con il servizio il giocatore romano. 30-30 MAMMA MIA! La volée di Berrettini non è definitiva, Delbonis può passare, ma non ne ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome vederein tv 15-40 Risposta arrembante, smorzata e passante facile! MATCH POINT! 15-30 Che angolo trovato con il dritto dal! Acutissimo! 0-30 PERDE COMPLETAMENTE LA SECONDA! TERZO DOPPIO FALLO! Momento cruciale. 0-15 Resiste, resiste e alla finecede e sbaglia con il rovescio. 5-4. Un’altra prima per chiudere un game molto molto faticoso in battuta.ora perin. 40-30 Si aiuta con il servizio il giocatore romano. 30-30 MAMMA MIA! La volée dinon è definitiva,può passare, ma non ne ...

