Lidl, tornano le sneakers introvabili: ecco quando saranno in vendita (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo il grande successo di qualche mese fa sono pronte a tornare in commercio le famose sneakers Lidl. L’ultima volta erano introvabili. sneakers LidlSignore e signori ci risiamo. La Lidl è pronta a lanciare sul mercato italiano nuovamente le sue sneakers. Qualche mese fa queste scarpe sono diventate un vero e proprio fenomeno commerciale. Esaurite in pochi minuti, infatti, sono state rivendute a prezzi esorbitanti sui vari canali di rivendita come Ebay. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lidl Italia (@Lidlitalia) L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo il grande successo di qualche mese fa sono pronte a tornare in commercio le famose. L’ultima volta eranoSignore e signori ci risiamo. Laè pronta a lanciare sul mercato italiano nuovamente le sue. Qualche mese fa queste scarpe sono diventate un vero e proprio fenomeno commerciale. Esaurite in pochi minuti, infatti, sono state rivendute a prezzi esorbitanti sui vari canali di ricome Ebay. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daItalia (@italia) L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Lidl tornano Lidl: le iconiche sneakers andate sold out a sorpresa ritornano negli store Dopo l'incredibile successo con fulmineo sold out dello scorso novembre, tornano a sorpresa le it - shoes di Lidl. Dopo aver lasciato a bocca asciutta gli innumerevoli fan appostati per ore davanti agli store del brand nel vano tentativo di conquistare le ambitissime ...

Lidl: tornano in vendita le sneakers andate sold-out a novembre dissapore Lidl: tornano in vendita le sneakers andate sold-out a novembre Vi ricordate delle sneakers Lidl coloratissime andate sold-out lo scorso novembre? Ebbene, queste scarpe assai ambite stanno per tornare in vendita.

