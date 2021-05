(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "L'e preoccupante e richiama alla mente vicende simili del recente passato. Siamo certi che il Governo stia già intervenendo persubito le dinamiche dell'accaduto e verificare le condizioni dell'equipaggio". Lo scrive in un post su Facebook il senatore Alessandro, capogruppo Pd in commissione Esteri, in merito alla notizia che la Guardia costiera libica avrebbe sparato contro alcuni pescherecci italiani.

Libia: Alfieri (Pd), 'episodio grave, chiarire dinamica'

Per fare questo serve una Libia stabilizzata e bisogna che le truppe straniere lascino il ... Lo afferma Alessandro Alfieri, capogruppo del Pd in commissione Esteri del Senato. Dopo il tentato sequestro dell'altro giorno, oggi la Guardia costiera libica apre il fuoco contro la Aliseo: ferito il comandante dell'imbarcazione ...