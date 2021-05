Knockout City, intervista con gli sviluppatori dopo la beta – Speciale – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 6 maggio 2021) Abbiamo partecipato a una interessante tavola rotonda con gli sviluppatori di Knockout City, l’ultimo titolo competitivo di EA. Ecco cosa ci hanno raccontato. Non era facile essere ottimisti al lancio di Knockout City. Diavolo, siamo sinceri: non è tutt’ora semplice essere ottimisti per il futuro di Knockout City, se si considera il panorama dei titoli competitivi online. Siamo letteralmente immersi in una massa di videogiochi che cercano di essere la “next big thing” senza idee o basi per poter raggiungere l’obiettivo, e distinguersi in mezzo a questa matassa di copie carbone è un vero inferno. L’opera di Velan Studios, però, … Speciali giochi PlayStation 4Read More L'articolo Knockout City, intervista con gli ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 6 maggio 2021) Abbiamo partecipato a una interessante tavola rotonda con glidi, l’ultimo titolo competitivo di EA. Ecco cosa ci hanno raccontato. Non era facile essere ottimisti al lancio di. Diavolo, siamo sinceri: non è tutt’ora semplice essere ottimisti per il futuro di, se si considera il panorama dei titoli competitivi online. Siamo letteralmente immersi in una massa di videogiochi che cercano di essere la “next big thing” senza idee o basi per poter raggiungere l’obiettivo, e distinguersi in mezzo a questa matassa di copie carbone è un vero inferno. L’opera di Velan Studios, però, … Speciali giochi PlayStation 4Read More L'articolocon gli ...

Advertising

PCGamingit : Uno sguardo dietro le quinte al sound design e agli artisti della colonna sonora di Knockout City -… - BPrince95 : RT @XboxItalia: ??Rust: Console Edition, 21 Maggio ??Knockout City, 21 Maggio ??Biomutant, 25 Maggio ?????King of the Seas, 25 Maggio ???Capcom… - XboxItalia : ??Rust: Console Edition, 21 Maggio ??Knockout City, 21 Maggio ??Biomutant, 25 Maggio ?????King of the Seas, 25 Maggio… - infoitscienza : Knockout City sarà gratis su Xbox Game Pass Ultimate e EA Play fin dal lancio! - kocityitalia : Venerdì alle 22 Jonsandman giocherà su Twitch a Knockout City con gli sviluppatori del gioco. Non perderti questo n… -