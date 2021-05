Il fidanzato di Luana D’Orazio, morta in fabbrica: «Sento ancora la sua voce che mi sveglia la mattina» (Di giovedì 6 maggio 2021) Alberto Orlandi, 27 anni, da un anno e mezzo era legato alla 22enne uccisa da un macchinario a Montemurlo. La vita davanti: «Stavo per finire le rate dell’auto e saremmo andati a vivere insieme» Leggi su corriere (Di giovedì 6 maggio 2021) Alberto Orlandi, 27 anni, da un anno e mezzo era legato alla 22enne uccisa da un macchinario a Montemurlo. La vita davanti: «Stavo per finire le rate dell’auto e saremmo andati a vivere insieme»

