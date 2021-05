Il cloud di Microsoft non trasferirà più i dati fuori dall’Unione europea (Di giovedì 6 maggio 2021) Microsoft Data Insight Summit (foto: Wired.it)I dati delle organizzazioni e delle pubbliche amministrazioni europee che si servono del cloud di Microsoft saranno processati e archiviati nell‘Unione europea, lo annuncia la compagnia di Redmond presentando il piano Eu data boundary for Microsoft cloud. “Non si avrà il bisogno di spostare i dati fuori dall’Ue”, riassume il presidente della multinazionale, Brad Smith. Questo impegno, “ulteriore” rispetto alle iniziative già adottate in materia di archiviazione dati, si applicherà ai servizi cloud Azure, Microsoft 365 e Dynamics 365. Le attività tecniche sono già iniziate e il tutto sarà reso possibile entro la fine dell’anno prossimo, ... Leggi su wired (Di giovedì 6 maggio 2021)Data Insight Summit (foto: Wired.it)Idelle organizzazioni e delle pubbliche amministrazioni europee che si servono deldisaranno processati e archiviati nell‘Unione, lo annuncia la compagnia di Redmond presentando il piano Eu data boundary for. “Non si avrà il bisogno di spostare idall’Ue”, riassume il presidente della multinazionale, Brad Smith. Questo impegno, “ulteriore” rispetto alle iniziative già adottate in materia di archiviazione, si applicherà ai serviziAzure,365 e Dynamics 365. Le attività tecniche sono già iniziate e il tutto sarà reso possibile entro la fine dell’anno prossimo, ...

