I numeri in chiaro | Sebastiani | «In 10 regioni aumentano gli ingressi in terapia intensiva È l’Abruzzo a preoccupare di più» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il bollettino di oggi, 6 maggio, sull’andamento della pandemia da Coronavirus in Italia, mostra un incremento dei contagi – +11.807 rispetto ai 10.585 del giorno precedente -, e del tasso di positività, passato, in tre giorni, dal 2,88% del 4 maggio e dal 3,2% di ieri al 3,6% odierno. Appare, invece, in miglioramento la situazione negli ospedali: continua a calare il tasso di occupazione di terapie intensive e reparti ordinari destinati ai pazienti Covid. Anche gligiornalieri insono in calo, ma è un trend che non rispecchia tutti i territori. Giovannigiornalieri insu scala nazionale «Disaggregando il dato a livello regionale – spiega Giovanni-, ci accorgiamo che su ...