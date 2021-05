I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 6 maggio (Di giovedì 6 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 11.807 casi positivi da coronavirus e 258 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 19.175 (713 in meno di ieri), di cui 2.308 nei reparti di terapia intensiva (60 Leggi su ilpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 11.807 casi positivi dae 258 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 19.175 (713 in meno di ieri), di cui 2.308 nei reparti di terapia intensiva (60

Advertising

ladyonorato : Alla luce di questi dati UFFICIALI pubblicati sul sito dell’EMA, che infatti ha ritirato alcuni vaccini per approfo… - messveneto : Il #6maggio1976 una forte scossa provocò morte e distruzione in Friuli. Sono trascorsi 45 anni. Con uno speciale su… - poliziadistato : Gira sms/mail truffa da un numero sconosciuto 'il tuo pacco sta arrivando segui qui: htpp//...' Ricordiamo che se s… - CIaudiaGiulia : @Eib63 @GPDP_IT Il Garante Privacy si è opportunamente espresso sul #greenpass in virtù della funzione che gli è pr… - CensusPK : RT @IariTwitt: ?? Vito Fatuzzo ???? Lo scorso mese, lo #US #Census #Bureau ha rilasciato i primi dati sul #censimento #nazionale decennale co… -