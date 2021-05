Hood: Outlaws and Legends domani in early access, ecco il cinematic trailer sulle orme di Robin Hood (Di giovedì 6 maggio 2021) L'intrigante PvEvP medievale di Sumo Digital Hood: Outlaws and Legends sta per arrivare: il 10 maggio tutti potranno mettere le mani sul brutale action in terza persona in cui, principalmente, ci si dedicherà a sanguinose razzie con tanto di assalti a castelli e fortezze. Il nuovissimo cinematic trailer vuole darci un assaggio dell'atmosfera del titolo, che vedrà i vari personaggi spalleggiarsi o ostacolarsi in una lotta all'ultimo bottino. Il tutto con un originale sistema PvPvE in cui due squadre di giocatori competono per portare a termine la "rapina perfetta" in un violento mondo medievale, con ambientazioni pattugliate da letali guardie gestite dall'IA. Sfruttare le abilità uniche e mistiche di ogni personaggio, agendo furtivamente per rubare i tesori senza farsi scoprire, o al ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 6 maggio 2021) L'intrigante PvEvP medievale di Sumo Digitalandsta per arrivare: il 10 maggio tutti potranno mettere le mani sul brutale action in terza persona in cui, principalmente, ci si dedicherà a sanguinose razzie con tanto di assalti a castelli e fortezze. Il nuovissimovuole darci un assaggio dell'atmosfera del titolo, che vedrà i vari personaggi spalleggiarsi o ostacolarsi in una lotta all'ultimo bottino. Il tutto con un originale sistema PvPvE in cui due squadre di giocatori competono per portare a termine la "rapina perfetta" in un violento mondo medievale, con ambientazioni pattugliate da letali guardie gestite dall'IA. Sfruttare le abilità uniche e mistiche di ogni personaggio, agendo furtivamente per rubare i tesori senza farsi scoprire, o al ...

