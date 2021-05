HENRY KISSINGER AVVERTE: “Per la prima volta nella storia, l’umanità ha la capacità di estinguersi in un periodo di tempo finito” (Di giovedì 6 maggio 2021) Il diplomatico veterano statunitense HENRY KISSINGER ha lanciato il grave avvertimento che i progressi tecnologici significano che le capacità degli Stati Uniti e della Cina di distruggersi a vicenda e di conseguenza di distruggere il resto del mondo sono molto più gravi che nella Guerra Fredda originale. KISSINGER questa settimana ha avvertito che il potenziale proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 6 maggio 2021) Il diplomatico veterano statunitenseha lanciato il grave avvertimento che i progressi tecnologici significano che ledegli Stati Uniti e della Cina di distruggersi a vicenda e di conseguenza di distruggere il resto del mondo sono molto più gravi cheGuerra Fredda originale.questa settimana ha avvertito che il potenziale proviene da Database Italia.

