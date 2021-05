Godzilla vs. Kong: i primi 10 minuti del film disponibili su YouTube (Di giovedì 6 maggio 2021) Godzilla vs. Kong arriva oggi in esclusiva digitale in Italia:iI primi 10 minuti del film, inoltre, sono disponibili gratuitamente sul canale YouTube di Warner Bros. Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato! Da oggi 6 maggio, infatti, Godzilla vs. Kong è disponibile in esclusiva digitale per l'acquisto e il noleggio premium su Apple TV App, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity. I primi 10 minuti del film sono inoltre disponibili gratuitamente su YouTube. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021)vs.arriva oggi in esclusiva digitale in Italia:iI10del, inoltre, sonogratuitamente sul canaledi Warner Bros. Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato! Da oggi 6 maggio, infatti,vs.è disponibile in esclusiva digitale per l'acquisto e il noleggio premium su Apple TV App, Amazon Prime Video,, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft& TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity. I10delsono inoltregratuitamente su. ...

