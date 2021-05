Gilles Rocca dopo L’Isola dei famosi torna sui social | “Che questo post possa generare amore e non altro odio” | il messaggio

Advertising

blujasmine3 : RT @gggreatescape: T: «Se sarà veramente Gilles Rocca l'ospite della prossima puntata, la puntata ve la fate da soli». Ormai hater haha #… - Malvy34087444 : RT @gggreatescape: T: «Se sarà veramente Gilles Rocca l'ospite della prossima puntata, la puntata ve la fate da soli». Ormai hater haha #… - iostoscioccata : RT @Maparliamodime2: T: Se sarà veramente Gilles Rocca la puntata ve la fate da soli TOMMASOOOO ?????? #tzvip #ilPuntoZ - obvae_ : RT @Maparliamodime2: T: Se sarà veramente Gilles Rocca la puntata ve la fate da soli TOMMASOOOO ?????? #tzvip #ilPuntoZ - zazoomblog : Isola dei Famosi Gilles Rocca umilia Miryea Stabile: “Sei solo merce di scambio” - #Isola #Famosi #Gilles #Rocca… -

Ultime Notizie dalla rete : Gilles Rocca

L'ormai ex naufrago sta facendo chiacchierare parecchio e lo farà anche con la sua ultima decisione: riguarda il suo profilo ...In occasione della 13puntata dell'Isola dei Famosi, Miryea aveva sostenuto che prima della diretta i suoi compagni di squadra si fossero accordati per mandare al televoto. Vuoi vincere ...Gilles Rocca è andato via dall’Isola dei Famosi, ma la sua presenza continua a farsi sentire. L’attore romano ha dimostrato di avere un carattere a dir poco fumantino e i suoi compagni d’avventura all ...Gilles Rocca, ex naufrago dell'attuale edizione dell'Isola dei Famosi, sta facendo preoccupare i fan dopo la scelta di far scomparire tutto ...