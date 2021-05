Fermato dalla Polizia a Napoli, in casa capi indossati in rapine (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sabato scorso i Falchi della Squadra Mobile e gli agenti del commissariato San Paolo, hanno intercettato in via Croce di Piperno un uomo in sella a uno scooter risultato rubato lo scorso 15 aprile ed utilizzato per commettere una rapina ad una farmacia il giorno successivo in via Cassiodoro. Una volta Fermato, nella successiva perquisizione domiciliare in via Vicinale Palazziello hanno rinvenuto e sequestrato numerosi capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere una serie di rapine avvenute tra il 16 e il 29 aprile scorso in tre supermercati, una farmacia e un tabacchi, nel corso delle quali due uomini, armati di pistola e utilizzando motoveicoli rubati, si erano fatti consegnare gli incassi degli esercizi commerciali. L’uomo, un 34enne napoletano con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sabato scorso i Falchi della Squadra Mobile e gli agenti del commissariato San Paolo, hanno intercettato in via Croce di Piperno un uomo in sella a uno scooter risultato rubato lo scorso 15 aprile ed utilizzato per commettere una rapina ad una farmacia il giorno successivo in via Cassiodoro. Una volta, nella successiva perquisizione domiciliare in via Vicinale Palazziello hanno rinvenuto e sequestrato numerosidi abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere una serie diavvenute tra il 16 e il 29 aprile scorso in tre supermercati, una farmacia e un tabacchi, nel corso delle quali due uomini, armati di pistola e utilizzando motoveicoli rubati, si erano fatti consegnare gli incassi degli esercizi commerciali. L’uomo, un 34enne napoletano con ...

