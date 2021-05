E sabato sera in prima serata va in onda Milano 2020 (Di giovedì 6 maggio 2021) Fratelli d’Italia al tempo del Covid Avvenire, pagina 26, di Massimo Iondini. «Siamo chiamati a uno sforzo che dalla fine della guerra non ci era mai stato proposto prima». Sono parole del professor Alberto Zangrillo, primario della Rianimazione dell’Ospedale San Raffaele. È lì che un anno fa, nelle terapie intensive in preda al Covid-19, le telecamere di Milano 2020 documentavano, in punta di piedi e con sacrale rispetto, le corse di medici e di infermieri tra i letti dei malati. Ed è lì che vita e morte si intrecciavano, tra chi riconquistava il proprio fiato e chi lo sentiva scemare per sempre. Nessuno conosceva questo nuovo coronavirus, nemico subdolo e invisibile che dalla lontana Cina all’inizio del 2020 era per noi soltanto un vago e inverosimile catastrofico scenario. Quelle immagini sono però ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 6 maggio 2021) Fratelli d’Italia al tempo del Covid Avvenire, pagina 26, di Massimo Iondini. «Siamo chiamati a uno sforzo che dalla fine della guerra non ci era mai stato proposto». Sono parole del professor Alberto Zangrillo,rio della Rianimazione dell’Ospedale San Raffaele. È lì che un anno fa, nelle terapie intensive in preda al Covid-19, le telecamere didocumentavano, in punta di piedi e con sacrale rispetto, le corse di medici e di infermieri tra i letti dei malati. Ed è lì che vita e morte si intrecciavano, tra chi riconquistava il proprio fiato e chi lo sentiva scemare per sempre. Nessuno conosceva questo nuovo coronavirus, nemico subdolo e invisibile che dalla lontana Cina all’inizio delera per noi soltanto un vago e inverosimile catastrofico scenario. Quelle immagini sono però ...

Ultime Notizie dalla rete : sabato sera Previsioni meteo 7 maggio 2021: instabile al nord, poi weekend con l'anticiclone Sabato gli unici disturbi degni di nota saranno rappresentati da una residua nuvolosità irregolare ... con qualche rovescio sulle Alpi tra pomeriggio e sera, specie in Piemonte e Valle d'Aosta. ...

Serie A: c'è la data di partenza, ma Sky non si arrende di fronte a Dazn Quindi se le cose andranno come si pensa, Sky sarà l'unica emittente insieme a Dazn, a trasmettere nella prossima stagione, l'anticipo del sabato sera, quello della domenica ad ora di pranzo e la ...

Confcommercio San Miniato: “Pedonalizzare il centro anche il sabato sera” - IlCuoioInDiretta IlCuoioInDiretta Lombardi, Retequattro porta il docu in prima serata Diego, 18 anni e i suoi polmoni bruciati dal virus, e poi la sala di rianimazione dell'Ospedale Policlinico e dell'Ospedale San Raffaele, la redazione di un quotidiano milanese, la sala operative del ...

Anticipazioni Amici, 8^ puntata semfinale: la proclamazione dei 4 finalisti Grande attesa per la messa in onda dell'ottava puntata del serale di Amici 20 su Canale 5. Questo sabato 8 maggio andrà in onda la semifinale della ventesima edizione del talent show di Maria De Filip ...

